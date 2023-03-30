Киган Мюррэй установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в первом сезоне

Теги Портленд Сакраменто НБА видео Донован Митчелл Киган Мюррэй Баскетбол

Новичок «Сакраменто» Киган Мюррэй установил рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий в дебютном сезоне в лиге.

В сегодняшнем матче против «Портленда» (120:80) 22-летний форвард реализовал 3 из 7 из-за дуги и увеличил свой показатель до 188 точных трехочковых за сезон.

Мюррэй превзошел рекорд Донована Митчелла («Кливленд»), который забросил 187 трехочковых в дебютном сезоне за «Юту» (2017/18).

Кроме того, Мюррэй стал первым новичком в истории лиги, который реализовал больше 40 процентов из-за дуги (40,7), совершив 400+ попыток.

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2 комментария

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Глеб Кузнецов
Лучший выбор для Кингз! Из всего драфта прошлого года не было никого, кто смог бы вписаться лучше. Игрок старта с невероятной эффективностью, классной трехой и баскетбольным IQ.
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0
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Человек из окружения Кавая Ленарда
Выборы от Сакраменто на драфтах последних лет прямо-таки радуют: Мюррэй, Митчелл, Халибёртон. В противовес всяким Стаускасам, Фреддетам и, прости Господи, Бэгли
+11
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