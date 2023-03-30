Киган Мюррэй установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в первом сезоне
Новичок «Сакраменто» Киган Мюррэй установил рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий в дебютном сезоне в лиге.
В сегодняшнем матче против «Портленда» (120:80) 22-летний форвард реализовал 3 из 7 из-за дуги и увеличил свой показатель до 188 точных трехочковых за сезон.
Мюррэй превзошел рекорд Донована Митчелла («Кливленд»), который забросил 187 трехочковых в дебютном сезоне за «Юту» (2017/18).
Кроме того, Мюррэй стал первым новичком в истории лиги, который реализовал больше 40 процентов из-за дуги (40,7), совершив 400+ попыток.
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