Персональный тренер Майкла Портера поделился его бросковой тренировкой: «Если не укладывается в 71% реализации, все повторяется сначала»

Майкл Мессер, персональный тренер форварда « » , поделился программой бросковой тренировки баскетболиста.

В одном из них он должен сделать 50 трехочковых бросков, не промахнувшись два раза подряд.

В другом упражнении, которое длится почти 30 минут, он должен реализовать 250 из 350 трехочковых. Первые 100 – это простые броски из-за дуги с получения. По словам Мессера, если бы все тренировка состояла только из «кэтч-н-шут» бросков, форвард бы с легкостью справился.

Следующие 100 – это броски с дриблинга. Портер поделился, что он чувствовал, как защитники продавливают его, чтобы вытолкнуть из трехочковой линии.

Последние 50 бросков направлены скорость и концентрацию, причем Портеру не разрешается останавливать подсчет, если он устал. Если он не укладывается в порог (71%), все повторяется сначала.

«Сейчас все в Лиге знают, что он один из лучших шутеров в мире», – заявил Мессер.

В текущем сезоне 24-летний баскетболист реализует 42% бросков из-за дуги, набирая 17,2 очка в среднем за игру.

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