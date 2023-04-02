НБА увеличила квалификационное предложение для ограниченно свободных агентов

Теги НБА Адам Сильвер Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает об изменениях в процессе подписания новых контрактов для ограниченно свободных агентов.

«НБА и профсоюз игроков договорились о некоторых улучшенных рычагах воздействия на ограниченно свободных агентов, включая 10-процентное увеличение квалификационных предложений и сокращение периода согласования с 48 до 24 часов», – сообщает Воджнаровски со ссылкой на источники.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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