НБА увеличила квалификационное предложение для ограниченно свободных агентов

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает об изменениях в процессе подписания новых контрактов для ограниченно свободных агентов.

«НБА и профсоюз игроков договорились о некоторых улучшенных рычагах воздействия на ограниченно свободных агентов, включая 10-процентное увеличение квалификационных предложений и сокращение периода согласования с 48 до 24 часов», – сообщает Воджнаровски со ссылкой на источники.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023