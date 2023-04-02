НБА сняла ограничения на два супермаксимальных контракта на команду

Теги НБА Адам Сильвер Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает, что по условиям нового коллективного соглашения у организаций нет ограничений на подписание лишь двух супермаксимальных контрактов.

Инсайдер подчеркивает, что данное изменение окажет значительное влияние на «Кливленд», в котором звездные защитники Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд находятся на супер-максимальном продлении, но центровой команды Эван Мобли лишь на контракте новичка.

Ранее сообщалось о введении второго порога налога на роскошь, который будет находиться на 17,5 миллионов долларов выше первого и строго ограничивать команды с самыми высокими расходами в лиге.

По словам Воджнаровски, командам, которые превысят второй порог, будет запрещено использовать при обменах денежную компенсацию и пики первого раунда драфтов, которые состоятся через семь лет, а также подписывать игроков, которые стали свободными агентами после выкупа контракта.

По словам инсайдера Тима Бонтемпса, команде, превысившей второй порог, будет запрещено совершать обмен, если сумма зарплат приобретенных игроков превышает сумму зарплат игроков, которые переходят в другую команду.

Инсайдеры Бонтемпс и Бобби Маркс также отметили, что уровень налога на роскошь будет повышаться с той же скоростью, что и потолок зарплат.

Новое коллективное соглашение направлено на расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена платежная ведомость.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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9 комментариев

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everyday4768
Ответ Максим Макеев
знаешь команды типа лал будут играть считай втроем)) 3 супер макса и лямов 20 на всех остальных)
Тоже сразу подумал что капец лейкерс))
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Куприн
В команде 3 супермаксами, в условиях дополнительного потолка над налоговой чертой, остальной состав придется одними минимальными контрактами забивать.
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xamer 9
Ответ Artur Prokopchuk
а почему вся инфа о новом соглашении поступает только от Воджа ? Почему НБА через свои оф. ресурсы не перечислит основные нововведения ? Что за таинственность, вроде все согласовали.
Тоже удивляют эти вбросы по чуть-чуть.
Было бы забавно, если бы все участники согласовали общий документ, но лига какие то моменты из соглашения, которые сейчас вбрасываются, скрыла под мелким шрифтом)
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Maturmalai
Ответ Artur Prokopchuk
а почему вся инфа о новом соглашении поступает только от Воджа ? Почему НБА через свои оф. ресурсы не перечислит основные нововведения ? Что за таинственность, вроде все согласовали.
Может там пока только принципиальное соглашение по ключевым вопросам, а финальный текст все еще юристы проверяют и редактируют, и пока ничего не подписано.
Ну и надо же помочь Вожу зарабатывать на сливах.
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Максим Макеев
знаешь команды типа лал будут играть считай втроем))
3 супер макса и лямов 20 на всех остальных)
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Роман Сприкут
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Т.е. можно 15 супермаксималок выписать чтоли?
Можно, если у тебя есть 15 игроков, выполнивших критерии для супермаксималки.
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Роман Сприкут
Ответ Artur Prokopchuk
а почему вся инфа о новом соглашении поступает только от Воджа ? Почему НБА через свои оф. ресурсы не перечислит основные нововведения ? Что за таинственность, вроде все согласовали.
Потому что ещё ничего не подписано. Как будет ратифицировано всеми сторонами - выкатят, а пока даже документа нет.

К слову, НБА сама никогда и не публиковала Коллективное соглашение. Публичным его делал профсоюз.
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Artur Prokopchuk
а почему вся инфа о новом соглашении поступает только от Воджа ? Почему НБА через свои оф. ресурсы не перечислит основные нововведения ? Что за таинственность, вроде все согласовали.
+2
0
+2
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Правая нога Дрэймонда Грина
Т.е. можно 15 супермаксималок выписать чтоли?
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