НБА сняла ограничения на два супермаксимальных контракта на команду

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает, что по условиям нового коллективного соглашения у организаций нет ограничений на подписание лишь двух супермаксимальных контрактов.

Инсайдер подчеркивает, что данное изменение окажет значительное влияние на «Кливленд», в котором звездные защитники Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд находятся на супер-максимальном продлении, но центровой команды Эван Мобли лишь на контракте новичка.

Ранее сообщалось о введении второго порога налога на роскошь, который будет находиться на 17,5 миллионов долларов выше первого и строго ограничивать команды с самыми высокими расходами в лиге.

По словам Воджнаровски, командам, которые превысят второй порог, будет запрещено использовать при обменах денежную компенсацию и пики первого раунда драфтов, которые состоятся через семь лет, а также подписывать игроков, которые стали свободными агентами после выкупа контракта.

По словам инсайдера Тима Бонтемпса, команде, превысившей второй порог, будет запрещено совершать обмен, если сумма зарплат приобретенных игроков превышает сумму зарплат игроков, которые переходят в другую команду.

Инсайдеры Бонтемпс и Бобби Маркс также отметили, что уровень налога на роскошь будет повышаться с той же скоростью, что и потолок зарплат.

Новое коллективное соглашение направлено на расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена платежная ведомость.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.