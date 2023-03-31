Новое коллективное соглашение не изменит минимальный возрастной порог для участия в драфте, сообщает ESPN.

«Поскольку НБА и профсоюз игроков стремятся заключить новое Коллективное соглашение до наступления сегодняшнего крайнего срока принятия решения по досрочному разрыву текущего договора любой из сторон, соглашение не будет включать изменение правила о минимальном возрасте выхода на драфт. Игроки старших классов по-прежнему должны будут ждать целый год после окончания школы, чтобы принять участие в будущих драфтах», – заявил со ссылкой на источники.

«НБА и профсоюз игроков продолжают проводить встречи, и обе стороны полны решимости достичь нового долгосрочного коллективного договора, сообщают источники ESPN. Тем не менее, соглашение не достигнуто и предстоит еще много работы», – написал Эдриан в социальной сети.

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