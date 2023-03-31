Бранислав Вичентич о серии с ЦСКА: «Наша цель – играть в хороший баскетбол и наслаждаться моментом»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от первого матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«ЦСКА – лучшая команда в Лиге ВТБ и претенденты на чемпионство. Мы хорошо знаем, что они могут. Готовимся к играм настолько, насколько это в наших силах.

Наша цель – играть в хороший баскетбол и наслаждаться моментом», – заявил Вичентич.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий