Бранислав Вичентич о серии с ЦСКА: «Наша цель – играть в хороший баскетбол и наслаждаться моментом»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от первого матча серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ против ЦСКА.

«ЦСКА – лучшая команда в Лиге ВТБ и претенденты на чемпионство. Мы хорошо знаем, что они могут. Готовимся к играм настолько, насколько это в наших силах.

Наша цель – играть в хороший баскетбол и наслаждаться моментом», – заявил Вичентич.

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