Бранислав Вичентич: «Когда проигрываешь «-35», удовольствия никакого нет»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич после поражения от ЦСКА (68:103) в первом матче четвертьфинала плей-офф Лиги ВТБ заявил, что армейцы являются главным фаворитом на победу в турнире.

«С начала и до конца матча ЦСКА показывал, почему является главным фаворитом на победу в турнире. Мы не находили ответа на быстрые отрывы соперников, для нас стало огромной проблемой забрать мяч, даже когда удавалось отзащищаться. ЦСКА взял 18 подборов на нашем щите, это огромное количество. Против любой команды с такими показателями выиграть сложно.

Ничего. Мы знали качество и силу ЦСКА. Хотели поиграть с удовольствием. Правда, когда проигрываешь «-35», удовольствия никакого нет. Надеюсь, через два дня будем лучше, покажем, зачем мы вышли в плей-офф», – сказал тренер в послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА повел в серии – 1-0.

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