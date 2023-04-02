Бранислав Вичентич накануне 2-го матча против ЦСКА: «Попытаемся исправить ошибки первой встречи»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич накануне второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против заявил, что команда провела работу над ошибками и постарается их исправить.

«В первой игре ЦСКА показал свои сильные стороны. Нам не удалось остановить их игру в переходе и набрать очки второго шанса. Мы анализируем игру, и во втором матче попытаемся исправить эти моменты.

Это непростая работа, но я верю, что мои игроки смогут отреагировать после первой встречи», – сказал Вичентич.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!