Лука Дончич о выходе в плей-офф: «Нужно надеяться до последнего момента»

Теги Даллас Майами НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Майами» (122:129) продолжает верить в то, что его команде удастся пройти в плей-офф.

«Каждый раз одна и та же проблема. Нападение в порядке. Но если пропускаем 130 очков за четыре четверти, победить сложно.

Конечно, надежда есть. Я всегда говорю, что нужно надеяться до последнего момента. Нужно верить в то, что мы сможем пройти в плей-офф» – сказал Дончич.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Забивали и без Ирвинга по 120+-. Но пропускали меньше, ибо была глубина состава, вместе со Смитом, который бетонировал краску.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Не будет вас там успокойся уже. Вы и следующий матч сольете Атланте Янга))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий