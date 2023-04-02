Лука Дончич о выходе в плей-офф: «Нужно надеяться до последнего момента»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Майами» (122:129) продолжает верить в то, что его команде удастся пройти в плей-офф.
«Каждый раз одна и та же проблема. Нападение в порядке. Но если пропускаем 130 очков за четыре четверти, победить сложно.
Конечно, надежда есть. Я всегда говорю, что нужно надеяться до последнего момента. Нужно верить в то, что мы сможем пройти в плей-офф» – сказал Дончич.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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