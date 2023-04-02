Стефен Карри: «Мы абсолютно точно способны сделать чемпионский рывок»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что несмотря на сложности в текущем сезоне, команда все равно претендует на чемпионство.

«В этом году у нас было множество смен ролей, несколько новичков. Мы сами принесли себе некоторые проблемы, матчи, которые должны были выиграть.

При всем при этом, абсолютно точно мы способны сделать чемпионский рывок. Знаю что мы умеем, если нацелены на конкретное задание в виде попытки обыграть команду четыре раза в серии плей-офф. Очевидно, нам сначала нужно выйти туда, закончить регулярку в отличной форме и и, желательно, не упасть в зону плей-ин», – сказал Стефен в эфире радио «Стайни и Гуру».

«Уорриорз» (41-37) идут пятыми в Западной конференции – в одном поражении от зоны плей-ин.

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13 комментариев

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dan6757@yandex.ru
Играть с Финикс - это палка о двух концах. С одной стороны, на бумаге самые сильные соперники на западе особенно для 1 раунда, да и поломаться могут, пока до финала конфы доходят. С другой стороны, Бостон смешал с грязью Дюранта 4-0, возможно ГСВ сможет сделать это. Ведь еще не сыгран Финикс, глубины нет, Дюрант только отошел от травмы, поэтому можно пробовать, пока они не особо разгорелись.
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Михаил Евдокимов
Ответ Tim Timson
ну насчёт запаса это слишком. ГСВ не стал лучше совершенно точно, в то время как Мемфис, Денвер, Клипперс сейчас лучше. нет столько травм. Да и на Востоке совсем другие Миллуоки и Фила. Бостон тоже добавил глубины за счёт Брогдона. ГСВ с чемпионским характером и сердцем, но ябы не вешал такие клише, как с запасом. Никакого нет запаса. Всё на тоненького)
Мемфис лучше не стал. Денвер, да стал лучше, но в том году они отлетели от ГСВ вообще без шансов, сколько шансов у них было бы в том году с текущей формой?
Реально сильней и опасней стал Финикс, но с другой стороны из 4 основных игроков - Пол стал еще старше ( да и возраст на нем отчетливо виден в отличие от Карри) , Эйтон вообще не страшный, Дюран помним как играл в том году в ПО, ну и Букер показал каков он в прошлом году против Даласа, где Дончич его переиграл на голову.
Вообщем, если вернется Уиги, то в моем понимание любая команда на западе не будет фаворитом против ГСВ. Правда это очевидно не гарантирует, что ГСВ реально опять выйдут в финал, всякое может быть.
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dan6757@yandex.ru
Ответ Xell
Нет стабильности. Не верю. В этом году будут тащить других. Сам увидишь))
За то веришь в ЛАЛ, который 8 посев еще не гарантировал))
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dan6757@yandex.ru
Ответ Tim Timson
ну насчёт запаса это слишком. ГСВ не стал лучше совершенно точно, в то время как Мемфис, Денвер, Клипперс сейчас лучше. нет столько травм. Да и на Востоке совсем другие Миллуоки и Фила. Бостон тоже добавил глубины за счёт Брогдона. ГСВ с чемпионским характером и сердцем, но ябы не вешал такие клише, как с запасом. Никакого нет запаса. Всё на тоненького)
В По увидим)), что там тонкого будет)
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Tim Timson
Ответ Cash_flow
Так в плей-офф это будет другая команда, при чём тут твои 37 поражений? У них треть сезона отсутствовал Карри, а Уиггинс и до 50% из общего числа матчей не дотянет за регулярку. Пятерка Карри-Уиггинс-Клэй-Дрэй-Лун это с запасом лучший лайн-ап в НБА. Который в прошлом сезоне катком проехался по западной конференции и уверенно выиграл в финале у самой горячей команды в лиге (коими были Селтикс последние несколько месяцев). Через 2 недели это будет та же самая команда, которая разорвала лигу год назад
ну насчёт запаса это слишком. ГСВ не стал лучше совершенно точно, в то время как Мемфис, Денвер, Клипперс сейчас лучше. нет столько травм. Да и на Востоке совсем другие Миллуоки и Фила. Бостон тоже добавил глубины за счёт Брогдона. ГСВ с чемпионским характером и сердцем, но ябы не вешал такие клише, как с запасом. Никакого нет запаса. Всё на тоненького)
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Андрей 13
Рывок куда, на строчку вверх? Так или иначе, а встречи с Финиксом по всей видимости им не избежать. И это печально, для Карри и Уорриорз.
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Cash_flow
Ответ Xell
Нет. 41—37,напомни мне сколько было чемпионов с 37поражениями, хоть одного назови)? Они не просто не выиграют титул а еще 4—0,или 4—1отлетят.
Так в плей-офф это будет другая команда, при чём тут твои 37 поражений? У них треть сезона отсутствовал Карри, а Уиггинс и до 50% из общего числа матчей не дотянет за регулярку.

Пятерка Карри-Уиггинс-Клэй-Дрэй-Лун это с запасом лучший лайн-ап в НБА. Который в прошлом сезоне катком проехался по западной конференции и уверенно выиграл в финале у самой горячей команды в лиге (коими были Селтикс последние несколько месяцев). Через 2 недели это будет та же самая команда, которая разорвала лигу год назад
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rpz
посмотрим конечно, но думаю в этом году увы, не светит
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Xell
Ответ Cash_flow
Нельзя сомневаться в Стэфе и Уорриорз до тех пор пока они здесь. Возвращение Уиггинса снова делает эту команду фаворитом на победу
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mqh9pzrxgf
Ответ Andy
Болельщики тоже уверены.Дело за малым, просто вынести всех как и в прошлом году.
Легчайшая сетка на западе опять и уставшая команда с востока? Так 2 года подряд вряд ли произойдет
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-10
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Cash_flow
Нельзя сомневаться в Стэфе и Уорриорз до тех пор пока они здесь. Возвращение Уиггинса снова делает эту команду фаворитом на победу
+9
-4
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Andy
Болельщики тоже уверены.Дело за малым, просто вынести всех как и в прошлом году.
+8
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Xell
Нет стабильности. Не верю. В этом году будут тащить других. Сам увидишь))
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