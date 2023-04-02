Стефен Карри: «Мы абсолютно точно способны сделать чемпионский рывок»
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что несмотря на сложности в текущем сезоне, команда все равно претендует на чемпионство.
«В этом году у нас было множество смен ролей, несколько новичков. Мы сами принесли себе некоторые проблемы, матчи, которые должны были выиграть.
При всем при этом, абсолютно точно мы способны сделать чемпионский рывок. Знаю что мы умеем, если нацелены на конкретное задание в виде попытки обыграть команду четыре раза в серии плей-офф. Очевидно, нам сначала нужно выйти туда, закончить регулярку в отличной форме и и, желательно, не упасть в зону плей-ин», – сказал Стефен в эфире радио «Стайни и Гуру».
«Уорриорз» (41-37) идут пятыми в Западной конференции – в одном поражении от зоны плей-ин.
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Реально сильней и опасней стал Финикс, но с другой стороны из 4 основных игроков - Пол стал еще старше ( да и возраст на нем отчетливо виден в отличие от Карри) , Эйтон вообще не страшный, Дюран помним как играл в том году в ПО, ну и Букер показал каков он в прошлом году против Даласа, где Дончич его переиграл на голову.
Вообщем, если вернется Уиги, то в моем понимание любая команда на западе не будет фаворитом против ГСВ. Правда это очевидно не гарантирует, что ГСВ реально опять выйдут в финал, всякое может быть.
Пятерка Карри-Уиггинс-Клэй-Дрэй-Лун это с запасом лучший лайн-ап в НБА. Который в прошлом сезоне катком проехался по западной конференции и уверенно выиграл в финале у самой горячей команды в лиге (коими были Селтикс последние несколько месяцев). Через 2 недели это будет та же самая команда, которая разорвала лигу год назад