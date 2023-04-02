Стефен Карри: «Мы абсолютно точно способны сделать чемпионский рывок»

Звездный разыгрывающий « » считает, что несмотря на сложности в текущем сезоне, команда все равно претендует на чемпионство.

«В этом году у нас было множество смен ролей, несколько новичков. Мы сами принесли себе некоторые проблемы, матчи, которые должны были выиграть.

При всем при этом, абсолютно точно мы способны сделать чемпионский рывок. Знаю что мы умеем, если нацелены на конкретное задание в виде попытки обыграть команду четыре раза в серии плей-офф. Очевидно, нам сначала нужно выйти туда, закончить регулярку в отличной форме и и, желательно, не упасть в зону плей-ин», – сказал Стефен в эфире радио «Стайни и Гуру».

«Уорриорз» (41-37) идут пятыми в Западной конференции – в одном поражении от зоны плей-ин.

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