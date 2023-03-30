Стефен Карри подписал новый долгосрочный контракт с Under Armour

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Under Armour Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри подписал новое долгосрочное соглашение своим партнером Under Armour.

«Мы начали фирменный бизнес с возможностью продлить это партнерство, с перспективой на то, что оно будет продолжаться и после моей игровой карьеры. Мы понимаем, что это взаимовыгодное соглашение для того, чтобы сделать несколько замечательных вещей, собрать отличный коллектив, увеличить масштаб бизнеса и написать прекрасные истории.

Вера – это большая часть того, кем я являюсь на площадке и вне ее. Я верю в Under Armour и Curry Brand, в команду, которая сейчас работает, и в то, что мы делаем вместе. У нас общее видение большого будущего», – заявил Карри.

Хотя точные условия не разглашаются, новое соглашение может стать одним из самых дорогих в истории спорта после подсчета годового базового оклада, акций, гонораров и поощрительных бонусов.

Карри, который впервые подписал контракт с Under Armour в 2013 году и запустил бренд Curry Brand в 2020 году, будет носить титул президента Curry Brand и получит дополнительные ресурсы для развития своего одноименного бренда.

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1 комментарий

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jason82
После прошлого сезона более чем заслуженно!
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