Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Париж», «Фос Прованс» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»

В пятницу, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись пять матчей.

«Ле-Портель» примет « », «Фос Прованс» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 18-8, Шоле – 16-9, Дижон – 16-9, Виллербан – 15-9, Ле-Ман – 13-11, Бурк – 13-11, Роанн – 14-12, Лимож – 12-13, Гравлин-Дюнкерк – 12-14, Страсбур – 11-13, Париж – 11-14, Ле-Портель – 10-15, Нантер – 10-16, Нанси – 9-16, Фос Прованс – 8-16, Блуа – 9-17, По-Ортез – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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