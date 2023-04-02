«Кто-то бросил в мою машину пакет из In-N-Out». Де’Аарон Фокс рассказал, как болельщики встречали команду в аэропорту
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс рассказал о необычном инциденте, который произошел, когда болельщики встречали команду в аэропорту после победы над «Портлендом» (120:80).
«Кто-то бросил в мою машину пакет из In-N-Out. Да, прямо внутрь машины. По-моему, пакет был полон, не уверен.
Говорят, женщина была пьяна, не знаю. Понятия не имею», – рассказал Фокс.
После победы над «Портлендом» «Сакраменто» обеспечил себе место в плей-офф впервые с 2006 года.
In-N-Out Burger — американская сеть ресторанов быстрого питания.
Вторая самая результативная игра в истории НБА! «Кингз» и «Клипперс» (теперь и с Уэстбруком) устроили шоу
Комментарии