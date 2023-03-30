«Кингз» вышли в плей-офф впервые с 2006 года

«Сакраменто» в среду оформил долгожданный выход в плей-офф, благодаря гостевой победе над « » (120:80) и поражению «Миннесоты» от «Финикса» (100:107).

«Кингз» прервали самую длинную в истории НБА серию сезонов без попаданий в плей-офф (16 лет).

В последний раз команда выходила в плей-офф в 2006 году под руководством Рика Адельмана. В стартовой пятерке той команды играли Майк Бибби, Бонзи Уэллс, Рон Артест, Кенни Томас и Брэд Миллер. В сезоне-2005/06 «Кингз» выиграли 44 матча и уступили «Сан-Антонио» в первом раунде плей-офф.

На данный момент « » занимает третьей место в Западной конференции с 45 победами и 30 поражениями.

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