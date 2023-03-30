«Кингз» вышли в плей-офф впервые с 2006 года

Теги Портленд Сакраменто НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

«Сакраменто» в среду оформил долгожданный выход в плей-офф, благодаря гостевой победе над «Портлендом» (120:80) и поражению «Миннесоты» от «Финикса» (100:107).

«Кингз» прервали самую длинную в истории НБА серию сезонов без попаданий в плей-офф (16 лет).

В последний раз команда выходила в плей-офф в 2006 году под руководством Рика Адельмана. В стартовой пятерке той команды играли Майк Бибби, Бонзи Уэллс, Рон Артест, Кенни Томас и Брэд Миллер. В сезоне-2005/06 «Кингз» выиграли 44 матча и уступили «Сан-Антонио» в первом раунде плей-офф.

На данный момент «Сакраменто» занимает третьей место в Западной конференции с 45 победами и 30 поражениями.

Вторая самая результативная игра в истории НБА! «Кингз» и «Клипперс» (теперь и с Уэстбруком) устроили шоу

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9 комментариев

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сейяр снайпер
Поздравляю всех болельщиков королей, особенно богдана с украины. Канал алей уп😂
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Брэд Либил
Ответ Dennis Razzhigaev
Парни, зацените прогноз https://imgur.com/ba9ZTyN
Невероятно! (нет)
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DirkMavs
В далёком в 2003-году посчастливилось побывать в в Арко-Арене в плей-офф и ощутить эту Мега крутую атмосферу и мощь преданных фанов Королей….думаю не менее крутая поддержка будет тем более через столько лет. Приход Сабониса конечно был мощнейшим прогрессом молодцы удачи в плей-офф
+1
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+1
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Lexxxus
Раз такое дело, нужна статья о Сакраменто Кингз 2006 года, которые последний раз до этого сезона вышли в плэй-офф
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whoisme
Красавцы, я думал полсезона, ну когда сольются как и НОП, но и игра и результат есть, удачи
+1
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Nightyork97
Главное открытие сезона НБА. Поздравим, Браун проделал фантастическую работу.
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paganism
Надеюсь попадут не на ГС
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Максим Макеев
надеюсь выбьют кого то из охотников за 6 местом😎
+3
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Dennis Razzhigaev
Парни, зацените прогноз https://imgur.com/ba9ZTyN
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-3
-3
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