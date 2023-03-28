Де’Аарон Фокс: «Жаль, что упустили возможность выйти в плей-офф перед своими болельщиками»

Теги Миннесота Портленд Сакраменто НБА НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс после поражения от «Миннесоты» (115:119) признался, что в команде рассчитывали оформить выход в плей-офф именно в этот вечер.

«Кингз» пропустили 16 розыгрышей плей-офф подряд, что является антирекордом НБА.

«Парни хотели заполучить эту путевку в плей-офф и разделить радость с нашими поклонниками.

Впрочем, где бы мы это не сделали, думаю, народ все равно будет сильно радоваться и оценит событие», – заявил Фокс.

Следующий матч «Сакраменто» проведет в гостях с «Портлендом».

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