Чима Монеке: «Очень важно играть у нужного тренера, в команде, которая верит в тебя и дает возможность показывать себя»

Форвард « » рассказал о самом ценном уроке, который вынес из игры в НБА.

Монеке провел две встречи за « » в текущем сезоне.

«Обстоятельства очень, очень важны. Некоторые баскетболисты испытывают трудности в определенных командах не потому, что они плохие игроки, а потому, что они находятся в неправильной ситуации. Очень важно играть у нужного тренера, играть в команде, которая верит в тебя и дает тебе возможность показывать себя так, как ты этого желаешь.

Когда команда набирает 100+ очков в , это большое событие, так что это все, что вам нужно знать.

Жесткая игра. Роли разные, тренеры разные, все просто другое», – рассказал Чима в интервью BasketNews.

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