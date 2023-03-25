Чемпионат Италии. «Скафати» против «Триеста»

Теги результаты чемпионат Италии Скафати Триест Баскетбол

В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Италии «Скафати» примет «Триест».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Скафати – Триест
Дата проведения
25 марта, 22.00, «PalaMangano»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 17-5, Виртус – 18-4, Дертона – 16-6, Варезе – 12-10, Виктория Либертас – 12-10, Динамо Сассари – 12-10, Бриндизи – 12-10, Тренто – 11-12, Тревизо – 11-12, Венеция – 10-12, Триест – 9-13, Скафати – 8-14, Брешия – 8-14, Наполи – 7-15, Верона – 7-15, Реджо-Эмилия – 7-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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