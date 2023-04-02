Глеб Голдырев: «Были как единое целое, играли до конца»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Глеб Голдырев МБА Баскетбол

Форвард МБА Глеб Голдырев рассказал, за счет чего удалось одержать победу над «Зенитом» (65:61) в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ.

«Конечно, сейчас внутри непередаваемые эмоции – так провести первый матч плей-офф в Единой Лиге ВТБ дорогого стоит.

Бились все, кто был сегодня в составе – и на скамейке, и на паркете, поддерживали друг друга, помогали. Были как единое целое, играли до конца, благодаря чему и пришел результат.

В заключительной четверти очень здорово показали себя в защите. После качественной обороны удавалось убегать в атаку, ну и поймали кураж, конечно. Наверное, в какой-то момент даже перестали смотреть на табло – просто играли.

Уже завтра нужно забыть эту победу и выходить с чистого листа на второй матч», – сказал  Голдырев.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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