Брэндон Ингрэм набрал 36 очков в победном матче против «Клипперс». На счету Кавая Ленарда – 40 очков

Теги Клипперс Новый Орлеан НБА видео Кавай Ленард Брэндон Ингрэм Баскетбол

Лидер «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм набрал 36 очков, сделал 8 передач и 4 подбора в победном домашнем матче против «Клипперс» (122:114).

Лучшим в составе гостей стал Кавай Ленард, записавший на свой счет 40 очков, 8 подборов и 4 передачи за 41 минуту на паркете. Звездный форвард впервые за два года сыграл два матча за два дня.

«Пеликанс» (40-38) одержали седьмую победу в последних восьми матчах и приблизились к «Клипперс» (41-38), которые занимают 6-е место в Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе поражение подряд.

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