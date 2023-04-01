Танасис Адетокумбо дисквалифицирован на 1 матч за удар головой Блэйка Гриффина

дисквалифицировала форварда «Милуоки» на один матч без сохранения зарплаты за то, что он ударил головой форварда « » .

Инцидент произошел за 1:25 до конца матча « » – «Бостон» (99:140) в четверг.

Танасис, старший брат звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо, был удален с площадки за неспортивный фол 2-й степени. Форвард пропустит матч против «Филадельфии» в воскресенье.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой