Танасис Адетокумбо дисквалифицирован на 1 матч за удар головой Блэйка Гриффина

Теги дисквалификации Бостон Милуоки Филадельфия НБА видео Блэйк Гриффин Танасис Адетокумбо Баскетбол

НБА дисквалифицировала форварда «Милуоки» Танасиса Адетокумбо на один матч без сохранения зарплаты за то, что он ударил головой форварда «Бостона» Блэйка Гриффина.

Инцидент произошел за 1:25 до конца матча «Милуоки» – «Бостон» (99:140) в четверг.

Танасис, старший брат звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо, был удален с площадки за неспортивный фол 2-й степени. Форвард пропустит матч против «Филадельфии» в воскресенье.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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1 комментарий

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RayRay
Там ещё в предыдущей атаке он провоцировал Блейка. Улыбка снисходительная от Гриффина )
+3
0
+3
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