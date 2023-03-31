«Бостон» выиграл сезонную серию у «Милуоки»

Теги Бостон Милуоки НБА Баскетбол

«Бостон» в четверг крупно победил «Милуоки» в гостевой встрече – 140:99.

Благодаря этой победе «Селтикс» выиграли сезонную серию у «Бакс» (2-1), что позволит команде Джо Маззуллы занять более высокое место в случае равенства турнирных показателей.

«Бостон» (53-24) и «Милуоки» (55-25) ведут борьбу за 1-е место по итогам регулярного чемпионата.

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1 комментарий

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dens76
Валерий Левкин, прежде чем выкладывать новость, убедитесь в её правильности!

У Милуоки показатели 55-22, а не 55-25!
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