Шэй Гилджес-Александер отыграл несколько владений с кроссовкой в руке

Атакующий защитник «Оклахомы» во время матча против «Индианы» потерял одну кроссовку во время лэй-апа в проходе.

Игрок не растерялся, поднял кроссовку и вернулся в защиту. В итоге Гилджес-Александер отыграл несколько владений с кроссовкой в руке и даже сделал подбор в защите.

«Оклахома» проиграла со счетом 117:121. Гилджес-Александер завершил встречу с 39 очками, 9 подборами, 4 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

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