Шэй Гилджес-Александер отыграл несколько владений с кроссовкой в руке

Теги Индиана НБА видео Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер во время матча против «Индианы» потерял одну кроссовку во время лэй-апа в проходе.

Игрок не растерялся, поднял кроссовку и вернулся в защиту. В итоге Гилджес-Александер отыграл несколько владений с кроссовкой в руке и даже сделал подбор в защите.

«Оклахома» проиграла со счетом 117:121. Гилджес-Александер завершил встречу с 39 очками, 9 подборами, 4 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

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3 комментария

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fridzon
КроссовкОМ
А не кроссовкой)))
+1
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+1
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Jazzzz
Ответ ЭЮЯ
Несколько владений ахахаха, несколько секунд!
Ну 2 владения, что не так?)
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ЭЮЯ
Несколько владений ахахаха, несколько секунд!
0
0
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