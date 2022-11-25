Желько Обрадович: «Фанаты «Партизана» купили билеты 4 месяца назад, но не смогли попасть на игру с «Барселоной»

«Партизан» сделал выпад в адрес «Барселоны» после гостевого матча с (97:105) в , который состоялся в четверг.

Во вторник аннулировала более 250 билетов на матч против «Партизана», которые были куплены сербскими болельщиками.

«Грасьяс, «Реал»! Спасибо за настоящее спортивное мастерство и любовь к баскетболу. Спасибо, что позволили всем фанатам «Партизана» посетить игру и насладиться сегодняшней битвой! Поздравляем с победой!» – написал сербский клуб в своих соцсетях.

Главный тренер «Партизана» Желимир Обрадович также прокомментировал ситуацию на послематчевой конференции.

«Не знаю, какие возникли проблемы. Люди купили билеты четыре месяца назад, оплатили билеты на самолет, но не смогли попасть на игру. Так что мы должны поблагодарить «Реал» за все, что они сделали. Люди, которые приехали сюда, смогли поддержать нас, насладиться хорошей игрой и атмосферой», – заявил Обрадович.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде