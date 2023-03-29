Трэйси Макгрэйди о гонке за MVP: «Склоняюсь к Йокичу»
Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что Никола Йокич («Денвер») опережает Джоэла Эмбиида («Филадельфия») в гонке за наградой MVP этого сезона.
«Думаю, что у Йокича и Эмбиида равные шансы получить награду. Я склоняюсь к Йокичу, потому что в его команде нет игрока уровня Матча всех звезд, его команда занимает первое место на Западе, он сделал 29 трипл-даблов, и он играет на партнеров.
Он не так хорош в защите, как Эмбиид, но его влияние на результат сравнимо с тем, что Эмбиид привносит в свою команду. Этот парень невероятен», – сказал Макгрэйди.
Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
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