Трэйси Макгрэйди о гонке за MVP: «Склоняюсь к Йокичу»

Теги Денвер Трэйси Макгрэйди Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что Никола ЙокичДенвер») опережает Джоэла ЭмбиидаФиладельфия») в гонке за наградой MVP этого сезона.

«Думаю, что у Йокича и Эмбиида равные шансы получить награду. Я склоняюсь к Йокичу, потому что в его команде нет игрока уровня Матча всех звезд, его команда занимает первое место на Западе, он сделал 29 трипл-даблов, и он играет на партнеров.

Он не так хорош в защите, как Эмбиид, но его влияние на результат сравнимо с тем, что Эмбиид привносит в свою команду. Этот парень невероятен», – сказал Макгрэйди.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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2 комментария

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Tolball
Трейси честный парень.
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Tiemme
Адназначна!!!
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