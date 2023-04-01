Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Бахчешехиром»

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Тюрк Телеком» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с « »

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 18-4, – 19-3, – 16-6, Анадолу Эфес – 16-6, – 13-9, Дарушафака – 11-11, Меркезефенди – 10-12, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-14, Петким Спор – 8-14, Тофаш – 8-14, – 7-14, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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