Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Бахчешехиром»
В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Тюрк Телеком» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Бахчешехиром»
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 13.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 1 апреля, 18.00, «Pamukkale University Arena»
Положение команд: Фенербахче – 18-4, Тюрк Телеком – 19-3, Каршияка – 16-6, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-9, Дарушафака – 11-11, Меркезефенди – 10-12, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-14, Петким Спор – 8-14, Тофаш – 8-14, Бешикташ – 7-14, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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