Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Бахчешехиром»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Бахчешехир Бурсаспор Меркезефенди Баскетбол

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Тюрк Телеком» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Бахчешехиром»

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тюрк Телеком – Бешикташ
Дата проведения
1 апреля, 13.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Бурсаспор – Бахчешехир
Дата проведения
1 апреля, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Меркезефенди – Каршияка
Дата проведения
1 апреля, 18.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 18-4, Тюрк Телеком – 19-3, Каршияка – 16-6, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-9, Дарушафака – 11-11, Меркезефенди – 10-12, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-14, Петким Спор – 8-14, Тофаш – 8-14, Бешикташ – 7-14, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий