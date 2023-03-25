Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Анадолу Эфес», «Галатасарай» примет «Бурсаспор» и другие матчи
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Коньяспор» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» примет «Бурсаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Маниса
- Уильямс (5), Синирлиоглу (3), Крус (3), Брюинсма (2), Аносике (2) – старт; Роберсон (10), Севинч (3), Гюльаслан (0), Бирер (0).
- Меркезефенди
- Тюлюоглу (5), Хэмилтон (5), Ронгавопулос (4), Рэтан-Мэйс (3), Олмаз (0) – старт; Харрисон (3), Геле (2), Доган Шенли (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 15.30, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 25 марта, 18.00
- Дата проведения
- 25 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 18-3, Тюрк Телеком – 18-3, Анадолу Эфес – 15-6, Каршияка – 16-5, Бурсаспор – 13-8, Дарушафака – 10-11, Меркезефенди – 10-11, Галатасарай – 9-13, Маниса – 8-13, Бююкчекмедже – 9-12, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-13, Тофаш – 7-14, Газиантеп – 7-14, Бешикташ – 6-14, Коньяспор – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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