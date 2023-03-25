Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Анадолу Эфес», «Галатасарай» примет «Бурсаспор» и другие матчи

В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Коньяспор» сыграет с « », «Галатасарай» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 18-3, Тюрк Телеком – 18-3, Анадолу Эфес – 15-6, Каршияка – 16-5, Бурсаспор – 13-8, Дарушафака – 10-11, Меркезефенди – 10-11, – 9-13, Маниса – 8-13, Бююкчекмедже – 9-12, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-13, Тофаш – 7-14, – 7-14, – 6-14, Коньяспор – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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