Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах разыгрывающего Д’Анджело Расселла, который перед дедлайном вернулся в «Лейкерс».

Расселл в межсезонье станет свободным агентом.

«Д’Анджело Расселл очень хотел получить второй шанс в Лос-Анджелесе с «Лейкерс». Влияние, которое он оказывал на игру в недавних матчах, было хорошо заметно. Д’Анджело хочет остаться в «Лейкерс» и занимать в обозримом будущем позицию первого номера в этом клубе. Летом он станет свободным агентом», – сказал Воджнаровски.

После обмена в калифорнийский клуб Расселл провел 6 матчей, набирая 19,2 очка, 4,0 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

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