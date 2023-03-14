Эдриан Воджнаровски: «Д’Анджело Расселл хочет остаться в «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах разыгрывающего Д’Анджело Расселла, который перед дедлайном вернулся в «Лейкерс».

Расселл в межсезонье станет свободным агентом.

«Д’Анджело Расселл очень хотел получить второй шанс в Лос-Анджелесе с «Лейкерс». Влияние, которое он оказывал на игру в недавних матчах, было хорошо заметно. Д’Анджело хочет остаться в «Лейкерс» и занимать в обозримом будущем позицию первого номера в этом клубе. Летом он станет свободным агентом», – сказал Воджнаровски.

После обмена в калифорнийский клуб Расселл провел 6 матчей, набирая 19,2 очка, 4,0 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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10 комментариев

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Peresvet _is_01
Обменяют по сэту в Даллас на Ирвинга.
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TurboMen
6 матчей сыграл всего, нужно с Леброном поиграть, главное как эта связка будет себя проявлять.
При прочих равных Леброн всё равно сделает протекцию Ирвингу, нужно очень ярко проявить себя в играх с Леброном.
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BananaMama
Ответ lecter666_destiny
Смотря сколько денег запросит. Как не крути, он не игрок максималки
Максималку ему вряд ли даст даже Пелинка, а 20-25 дать в принципе вполне можно
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Ivan85
Ответ Nightyork97
Летом Пылинка ничего лучше и не найдет. Только если это не будет какой-нибудь Ирвинг.
здоровья ирвингу и тебе
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Vendett1a
С Уиггинсом вместе, контракты считались их неликвидом. Одинаковые по сути. Уиггинс в итоге себя проявил, подписался на 25.Да,пишут что скинул,мог 30 получить. Рассел естественно рынок столько не даст. Полагаю, 22-25 лямов красная цена будущего его контракта где бы то ни было. А сколько из этого может выписать ЛАЛ и захочет ли, будем посмотреть
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xamer 9
Ответ lecter666_destiny
Смотря сколько денег запросит. Как не крути, он не игрок максималки
Не дадут максималку, текущее руководство ЛАЛ не готово влазить в большой налог.
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Сергей Орлов
Войнаровски
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Nightyork97
Летом Пылинка ничего лучше и не найдет. Только если это не будет какой-нибудь Ирвинг.
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A. V.
Однозначно он нессесир для ЛЛ
С опорой на него можно строить команду в горизонте 5-7 лет
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lecter666_destiny
Смотря сколько денег запросит. Как не крути, он не игрок максималки
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