Джей Уильямс: «Яннис – мой MVP. Но все идет к тому, что Джоэл Эмбиид заберет награду»

Теги Милуоки НБА Джей Уильямс Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является самым ценным игроком сезона-2022/23.

«Все идет к тому, что Джоэл Эмбиид выиграет MVP. Не понимаю, как мы ушли от «Йокич станет MVP в третий раз подряд, все кончено» в середине сезона и после 4-матчевой серии поражений «Денвера», где Джокер выдавал те же самые статистические показатели, Джоэл Эмбиид неожиданно уже лидирует в гонке. Словно рынок скорректировал себя.

Кто по моему мнению должен забрать награду? Яннис. У них лучший результат в Лиге. Крис Миддлтон провел всего 30 матчей. С 23 января они выиграли 25 встреч при 3 поражениях. Сегодня все говорили, как Джру Холидэй набрал 51 очко. Ну а Яннис, как обычно, сделал трипл-дабл с 38 очками, ничего особенного. Мы уже привыкли видеть его на таком уровне. Он неостановим», – сказал эксперт в эфире First Take.

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