Джей Уильямс: «Яннис – мой MVP. Но все идет к тому, что Джоэл Эмбиид заберет награду»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что звездный форвард « » является самым ценным игроком сезона-2022/23.

«Все идет к тому, что выиграет MVP. Не понимаю, как мы ушли от « станет MVP в третий раз подряд, все кончено» в середине сезона и после 4-матчевой серии поражений «Денвера», где Джокер выдавал те же самые статистические показатели, Джоэл Эмбиид неожиданно уже лидирует в гонке. Словно рынок скорректировал себя.

Кто по моему мнению должен забрать награду? Яннис. У них лучший результат в Лиге. Крис Миддлтон провел всего 30 матчей. С 23 января они выиграли 25 встреч при 3 поражениях. Сегодня все говорили, как Джру Холидэй набрал 51 очко. Ну а Яннис, как обычно, сделал трипл-дабл с 38 очками, ничего особенного. Мы уже привыкли видеть его на таком уровне. Он неостановим», – сказал эксперт в эфире First Take.

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