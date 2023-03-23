Стив Керр: «Пул работал как сумасшедший, чтобы оказаться на этом месте»

Главный тренер « » рассказал об основных моментах развития молодых игроков, в частности защитника команды .

«Я думаю, важно терпение – и для тренерского штаба, и для фронт-офиса, но также и для самого Джордана. Первые два года он провел в G-лиге. Месяц играл в пузыре в Орландо. Он работал как сумасшедший, чтобы оказаться на этом месте. Это общая тема, я думаю, для многих молодых игроков.

Если они пытаются добиться успеха, это сводится как к трудолюбию, так и к терпеливости. Должно быть чувство безотлагательности в работе, но и терпение в ожиданиях, а это не всегда легко найти», – поделился тренер в послематчевом интервью.

В текущем сезоне баскетболист набирает 20,1 очка и 4,6 передачи за 30,4 минуты игрового времени. Прошлой осенью игрок заключил соглашение о продлении контракта на 4 года и 140 млн долларов.

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