Стив Керр: «Пул работал как сумасшедший, чтобы оказаться на этом месте»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр G-лига Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал об основных моментах развития молодых игроков, в частности защитника команды Джордана Пула.

«Я думаю, важно терпение – и для тренерского штаба, и для фронт-офиса, но также и для самого Джордана. Первые два года он провел в G-лиге. Месяц играл в пузыре в Орландо. Он работал как сумасшедший, чтобы оказаться на этом месте. Это общая тема, я думаю, для многих молодых игроков.

Если они пытаются добиться успеха, это сводится как к трудолюбию, так и к терпеливости. Должно быть чувство безотлагательности в работе, но и терпение в ожиданиях, а это не всегда легко найти», – поделился тренер в послематчевом интервью.

В текущем сезоне баскетболист набирает 20,1 очка и 4,6 передачи за 30,4 минуты игрового времени. Прошлой осенью игрок заключил соглашение о продлении контракта на 4 года и 140 млн долларов.

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1 комментарий

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d_fens
пул красавчик. Скоро выдавит старика Карри на скамейку хаха
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