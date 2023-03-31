Кевин Портер: «Хотим закончить сезон на мажорной ноте»

Разыгрывающий « » рассказал, что команда рассчитывает добиться побед в оставшихся матчах регулярного чемпионата-2022/23.

«В конце концов, мы хотим закончить сезон на мажорной ноте и в таком темпе войти в межсезонье. У нас осталось пять игр, чтобы воспользоваться тем, что мы умеем – играть в баскетбол», – заявил Портер после гостевого поражения от «Бруклина» (114:123).

«Рокетс» занимают предпоследнюю строчку в Лиге с результатом 18-59.

Главным претендентом на первый выбор на драфте 2023 года является центровой «Метрополитана» . Талант баскетболиста сравнивают с уровнем Леброна Джеймса, который пришел в лигу в возрасте 19 лет под первым пиком драфта НБА 2003 года.

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