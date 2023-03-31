«Барселона» обеспечила себе преимущество площадки в плей-офф Евролиги
«Барселона» в четверг выиграла у «Альбы» (72:56) в матче 32-го раунда регулярного чемпионата Евролиги и обеспечила себе преимущество домашней площадки в серии 1/4 финала плей-офф.
«Барселона» стала третьей командой в сезоне, которая гарантированно начнет четвертьфинальную серию на домашней арене.
Ранее подобное удалось «Олимпиакосу» и «Реалу».
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