«Барселона» обеспечила себе преимущество площадки в плей-офф Евролиги

«Барселона» в четверг выиграла у «Альбы» (72:56) в матче 32-го раунда регулярного чемпионата и обеспечила себе преимущество домашней площадки в серии 1/4 финала плей-офф.

« » стала третьей командой в сезоне, которая гарантированно начнет четвертьфинальную серию на домашней арене.

Ранее подобное удалось « » и « ».

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