Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» сыграет с ЦСКА

В четверг, 2 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе А казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» дома сыграет с московским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 23-0, – 21-2, Зенит – 16-7, Нижний Новгород – 13-10, – 13-10, МБА – 13-11.

Группа Б

Положение команд: Парма – 9-13, Самара – 9-14, Автодор – 8-15, Енисей – 7-16, Астана – 5-19, Минск – 1-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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