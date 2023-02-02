Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» сыграет с ЦСКА
В четверг, 2 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В группе А казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» дома сыграет с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 23-0, УНИКС – 21-2, Зенит – 16-7, Нижний Новгород – 13-10, Локомотив-Кубань – 13-10, МБА – 13-11.
Группа Б
Положение команд: Парма – 9-13, Самара – 9-14, Автодор – 8-15, Енисей – 7-16, Астана – 5-19, Минск – 1-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав
Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)
Комментарии