Адриатическая лига. «Сплит» – «Борац», «Скопье» примет «Задар»

В пятницу, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги хорватский «Сплит» примет сербский «Борац», северомакедонское «Скопье» встретится с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Скопье – Задар Дата проведения 31 марта, 21.00, «Sportska sala Jane Sandanski» Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Будучность Черногория – 16-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-7, ФМП Сербия – 13-10, Мега Сербия – 11-11, Студентски Центар Черногория – 10-13, Задар Хорватия – 10-13, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 9-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Борац Чачак Сербия – 6-17, Скопье Северная Македония - 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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