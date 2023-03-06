Джулиус Рэндл о распределении нагрузки: «За этим может стоять научное обоснование, но у меня своя наука»

Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признался, что не приветствует практику с распределением нагрузки, когда здоровые игроки пропускают матчи ради отдыха.

«Я понимаю, что за этим может стоять научное обоснование, все эти расчеты. Но я бы сказал, что у меня в этом смысле своя собственная наука. Я чувствую себя лучше, когда что-то делаю. И вообще, я очень сильно вкладываюсь в свое тело, много работаю, так что если бы пропускал матчи, то обманывал бы самого себя и подводил команду.

Я в этом смысле представитель старой школы. Когда человек выходит в каждом матче и показывает высокий уровень, это кое-что говорит о нем», – заявил Рэндл.

Рэндл в нынешнем сезоне принял участие в 66 матчах, набирая 25,4 очка, 10,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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2 комментария

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Ответ Magzhan Estigarribia
МВП) но когда у меня был в фэнтези жутко тупил
Хз, по мне так один из самых стабильных игроков фентези сезона. Ещё и ни одного матча до сих пор не пропустил
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Magzhan Estigarribia
МВП) но когда у меня был в фэнтези жутко тупил
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