Андрей Воронцевич – о Матче звезд: «В обычной игре столько трехочковых и столько бросков сверху не бывает»
Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от Матча звезд Единой лиги ВТБ, в котором «Старая школа» обыграла «Новую школу» со счетом 148:140.
— Как ощущение от матча?
— Прекрасно. Еще эти нововведения с кольцами… Для зрителей это потрясающие эмоции. Это здорово. Хотя мы особо не практиковались. Хорошая атмосфера, хорошая энергия. Это однозначно шоу, в обычной игре столько трехочковых и столько бросков сверху не бывает.
— Кто к этой игре отнесся серьезно?
— Это наш тренер! Он сказал, что самое главное — получить удовольствие и не травмироваться.
— Кто тебя больше других раздражает из «Новой школы»?
— Все симпатичны и талантливы. Молодцы, все стараются и бьются. Показывают какую‑то невероятную статистику. У них все получится», — сказал Воронцевич.
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