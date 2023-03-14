Карим Абдул-Джаббар продал 4 чемпионских перстня и 3 награды MVP, чтобы помочь образовательной программе

Теги светская хроника НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар продал 4 чемпионских перстня, 3 награды MVP и другие ценные вещи из своей коллекции, чтобы помочь молодежной образовательной программе.

Абдул-Джаббар расстался с завоеванными за время выступления в НБА наградами в 2019 году. Ему удалось собрать 2,8 миллиона долларов, которые пошли на развитие образовательной программы.

За карьеру в НБА прославленный центровой шесть раз становился чемпионом лиги и столько же раз получал приз Самому ценному игроку сезона.

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2 комментария

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Райли Карри
Деньги ушли в Skyhook Foundation
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Mike From Moscow
Это очень круто. Для таких трофеев -это до едрый шаг с его стороны
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