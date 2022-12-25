Алексей Швед: «Рад, что в этом году нам предоставили несколько дней, которые можно провести с семьей в новогодние каникулы»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рад, что в этом сезоне из-за еврокубкового бана у команды появилась возможность провести с семьей новогодний мини-отпуск.

«Обычно у нас тренировки 1 января: либо утром, либо вечером. Так как 2 или 3 января всегда играли матчи Евролиги или Лиги ВТБ.

Поэтому не припомню, чтобы нормально получилось отметить Новый год. Да и день рождения свой нормально не отмечал уже много лет. Постоянно в этот день выпадают матчи. Зачастую на выезде.

Так что очень рад, что в этом году нам предоставили несколько дней, которые можно провести с семьей в новогодние каникулы», – сказал Швед.

Перерыв между матчами Лиги ВТБ составит почти две недели. Свой первый матч в 2023 году армейцы сыграют 6 января на выезде против красноярского «Енисея».

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