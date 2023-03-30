Джеймс Харден: «Ахиллово сухожилие беспокоило меня несколько месяцев»

Разыгрывающий «Филадельфии» , вернувшийся в состав после недели отсутствия, признался, что испытывал проблемы с левым ахилловом сухожилием в течение нескольких месяцев.

«Не знаю, когда это началось. Я бы сказал, что оно беспокоило меня несколько месяцев.

Хотел продолжать играть, несмотря на боль, но в последнем матче, она стала просто невыносимой, я не мог даже выйти на паркет.

До конца регулярки осталось шесть матчей, мы должны завершить ее лучшим образом, затем у нас будет неделя на подготовку к плей-офф. Мне показалось, что сегодня был подходящий матч для того, чтобы вернуться», – сказал Харден.

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