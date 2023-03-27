Джоэл Эмбиид не сыграет с «Денвером»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Денвером» из-за болей в икроножных мышцах, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Эмбиид пытался тренироваться сегодня утром, но организация принимает меры предосторожности, учитывая плотность недавнего расписания», – написал Воджнаровски.
Разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден, вероятно, примет участие в матче. Он успешно завершил утреннюю тренировку команды.
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лучше сыграть с финиксом без Дюранта и Эйтона, набрать там 40+20 и говорить, что МВП ему не важен)
Ждем трипит от Николы
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Действительно, а вдруг его Джокер деклассирует!
Да, расписание ужасное - 3 гостевых игры за 4 дня, но почему бы тогда не пропустить вторую игру бэк-ту-бэк с Финиксом, чтобы подготовиться ко встрече с главным соперником за награду в лиге, на которого Эмбиид не на прямую задеть пытается.
Очень слабый мув от Джоеля, пусть заберёт свое МВП и прекратит ныть об этом, надоело уже