Джоэл Эмбиид не сыграет с «Денвером»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Денвером» из-за болей в икроножных мышцах, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Эмбиид пытался тренироваться сегодня утром, но организация принимает меры предосторожности, учитывая плотность недавнего расписания», – написал Воджнаровски.

Разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден, вероятно, примет участие в матче. Он успешно завершил утреннюю тренировку команды.

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21 комментарий

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semavolley
Красиво))))
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Kemal Gul
Ответ mqh9pzrxgf
А про 8 подборов, 9 передач и 2 блока тоже наверно стоит упоминать не? Или раз проиграли то все, можно обосрать в любом случае? Так эмбиид сегодня слился с игры вообще, понимая что денвер дома их вынесет)
Вы мне опять про статистику. Любой, кто смотрел тот матч, скажет, что Йокич был плох, особенно на фоне Эмбиида. 4-ю четверть провалил. При этом поверьте, я не хейтер Николы, у него два заслуженных МВП и в этом сезоне, на мой взгляд, у него с Джоэлем равные шансы. Но конкретно тогда он был плох. И я не верю, что Эмбиид из-за страха пропустит этот матч, не похож он на такого человека
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mqh9pzrxgf
Ответ Kemal Gul
Удобную вы статистику выбрали. А про 7 потерь Йокича в том же матче упомянуть не хотите? Про ключевой перехват Пи Джей Такера на нём в концовке, про бросок Эмбиида через руки Николы, который окончательно похоронил интригу? Ну и сам Эмбиид в том матче набрал аж 47, львиную долю навалив именно через Йокича. Так что серб тот матч именно что провалил по полной
А про 8 подборов, 9 передач и 2 блока тоже наверно стоит упоминать не? Или раз проиграли то все, можно обосрать в любом случае? Так эмбиид сегодня слился с игры вообще, понимая что денвер дома их вынесет)
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alex023
Не увидим дуэль кандидатов на МВП
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Алексей Никишин
Ответ alex27
Есть подозрение что Фила хочет упасть ниже кливленда
А зачем им это? Во вторлм раунде один хрен будет непросто, что Бостон, что Бакс сложные соперники, а ещё и без домашней площадки будет сложнее. Филе бы наоборот поднапрячся что 1, что 2 место не так чтобы далеко.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
ну да
лучше сыграть с финиксом без Дюранта и Эйтона, набрать там 40+20 и говорить, что МВП ему не важен)
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Джинобля
Это слив, братцы... Вопрос по МВП считаю закрытым. Грека Йокич обыграл, а камерунец испугался.
Ждем трипит от Николы
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Kudim41
а вообще после этого очень хочется, чтобы Йокич разродился гневной тирадой в адрес Эмбиида! Мол какого черта ты пропускаешь матч против главного соперника за МВП
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Kudim41
" но организация принимает меры предосторожности"
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Действительно, а вдруг его Джокер деклассирует!
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alex27
Есть подозрение что Фила хочет упасть ниже кливленда
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jxmazefan
Прощайся с МВП получается
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Moon Man
Тайминг того интервью, где он рассказывает, что ему "все равно" на МВП не мог быть более идеальным.

Да, расписание ужасное - 3 гостевых игры за 4 дня, но почему бы тогда не пропустить вторую игру бэк-ту-бэк с Финиксом, чтобы подготовиться ко встрече с главным соперником за награду в лиге, на которого Эмбиид не на прямую задеть пытается.

Очень слабый мув от Джоеля, пусть заберёт свое МВП и прекратит ныть об этом, надоело уже
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Tallahassee22
Жаль, я уже поставил будильник, хотел увидеть эпичную битву титанов, Эмбиид что то слился как будто бы.
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Kemal Gul
Ответ mqh9pzrxgf
Ну как провалил, 67% с игры и 24 очка, другой вопрос что фила выиграла, а игра была аж в январе)
Удобную вы статистику выбрали. А про 7 потерь Йокича в том же матче упомянуть не хотите? Про ключевой перехват Пи Джей Такера на нём в концовке, про бросок Эмбиида через руки Николы, который окончательно похоронил интригу? Ну и сам Эмбиид в том матче набрал аж 47, львиную долю навалив именно через Йокича. Так что серб тот матч именно что провалил по полной
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mqh9pzrxgf
Ответ Kemal Gul
Порки?) Вы последний матч Денвера и Филы видели вообще? Его как раз Никола провалил по полной
Ну как провалил, 67% с игры и 24 очка, другой вопрос что фила выиграла, а игра была аж в январе)
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Three Days Grace
Ответ Друг Писателя
аахахах избежал порки от Йокича? Умно.
В конце января против Денвера Эмбид набрал 47+18+5 если что)
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Сергей Пузанков
Блин, ну я даже не знаю как это оценивать... в целом ход умный, позиция в рейтинге мвп у него хорошая, но пошатнётся она сильнее если Йокич его обыграет. Пропуск, хоть и в минус пойдёт, но не такой жирный минус. Но с другой стороны как будто ему и правда этот мвп не нужен. Тогда и не стоит давать.
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DaleDK
Надеюсь, что все вопросы по MVP сняты не только не только для нас, российских болельщиков, но и для власть предержащих в НБА.
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Kemal Gul
Ответ Друг Писателя
аахахах избежал порки от Йокича? Умно.
Порки?) Вы последний матч Денвера и Филы видели вообще? Его как раз Никола провалил по полной
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Fred Lemuer
что ж ты фраер сдал назад, не по масти я тебе?
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Друг Писателя
аахахах избежал порки от Йокича? Умно.
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