Джеймс Харден надеется вернуться в состав на этой неделе

Звездный защитник «Филадельфии» пропустил матч с «Денвером» (111:116) в понедельник из-за проблем с ахиллом.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Харден надеется вернуться в состав позже на этой неделе.

В нынешнем сезоне Харден набирает 21,4 очка, 6,3 подбора и 10,8 передачи в среднем за игру.

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