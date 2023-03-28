Джеймс Харден надеется вернуться в состав на этой неделе
Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден пропустил матч с «Денвером» (111:116) в понедельник из-за проблем с ахиллом.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Харден надеется вернуться в состав позже на этой неделе.
В нынешнем сезоне Харден набирает 21,4 очка, 6,3 подбора и 10,8 передачи в среднем за игру.
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