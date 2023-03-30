Джален Роуз: «Финикс» – мой фаворит на победу в Западной конференции»

Теги Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Финикс НБА Джален Роуз Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз считает «Финикс» главным претендентом на выход в финальную серию лиги от Западной конференции.

«Наггетс» еще ни разу не выигрывали конференцию. «Мемфис» – один из претендентов, но я не верю, что они готовы сделать это. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис ранее уже добивались этого, но я сомневаюсь, что они повторят в этом году.

У «Клипперс» травмирован Пол Джордж. Не думаю, что способны в этом году. Без Уиггинса «Сплэш бразерс» не смогут добиться успеха.

Мой фаворит – команда, которая совсем недавно выигрывала конференцию, в составе которой по-прежнему есть Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон, и которая только что приобрела Кевина Дюрэнта», – сказал Роуз.

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

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