Гилберт Аренас: «Дэвид Стерн угрожал заблокировать мой контракт, если я буду оспаривать дисквалификацию на 50 матчей»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал, почему в 2010 году комиссионер лиги Дэвид Стерн дисквалифицировал его на 50 матчей.

«Реальная история такова, что меня угрозой заставили пропустить 50 матчей. Меня никогда не отстраняли за оружие в раздевалке, потому что они не могли доказать, что это было мое оружие. Преступление заключалось в том, что я сказал, что это мое оружие. Не было никаких отпечатков пальцев, никто ничего не видел.

Меня отстранили за то, что я нанес ущерб команде, потому что, когда СМИ нападали на меня, как на Джа Морэнта, я реагировал очень эмоционально. Они нападали на меня, не имея понятия, что произошло, и я психовал.

Все это было сделано для того, чтобы убрать меня из СМИ, потому что история была слишком серьезной для дисквалификации на один или два матча. Они сказали: «Ты согласишься на 50 матчей, ты не пойдешь в профсоюз игроков и не будешь оспаривать». Они – это и .

Дэвид Стерн сказал: «Ты согласишься на 50 матчей, или я заблокирую твой контракт». Я только что потерял контракт с Adidas, поэтому мне пришлось согласиться», – рассказал Аренас.

В сезоне-2009/10 Аренас принес в раздевалку пистолет после конфликта с партнером по команде Джаварисом Криттентоном. В ходе перепалки игроки направили оружие друг на друга, после чего оба были дисквалифицированы до конца сезона.

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