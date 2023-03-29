Ненад Крстич: «Когда вижу бросок Принтезиса в финале Евролиги, меня как будто колет в сердце»

Бывший центровой ЦСКА Ненад Крстич вспомнил о финальном матче против « » в 2012 году, когда Гиоргос Принтезис завершил невероятный камбек греческой команды победным броском на последних секундах.

Серб выступал за ЦСКА с 2011 по 2014 годы.

«В том сезоне мы проиграли всего 5 раз во всех турнирах, а провели больше 70 матчей. Пятое поражение – то самое в финале Евролиги против «Олимпиакоса». Этот сезон стал судьбоносным, в определенном смысле, как и то поражение. Но мы могли и победить, и тогда бы все остались в клубе, подписали бы многолетние контракты, но не случилось. Но надо уметь проигрывать и такие матчи.

Мы тот «Олимпиакос» победили месяцем ранее в Москве с разницей «+40». Для Дуды , с которым я разговаривал после этого матча, это было одно из самых тяжелых поражений, он признался, что чувствовал себя беспомощным, насколько ЦСКА был хорош в той игре. А потом случился тот финал, где мы вели «+19»-«+20», и в итоге проиграли матч, который определял не только текущий сезон, но и несколько будущих сезонов.

Бросок Принтезиса? Надо вспомнить , который перед этим промазал оба штрафных. Человек, который попадает 90% штрафных в карьере, промахивается тогда, когда мы ведем «+1». Конечно, вообще не следовало доводить до такого результата, но последующий «флоутер» Принтезиса левой рукой, который, вообще говоря, правша… Поэтому этот бросок стал историческим, его включают во все подборки лучших моментов.

Каждый раз, когда вижу этот момент, меня как будто колет в сердце. Но как я уже сказал, надо уметь проигрывать и такие матчи.

Самое болезненное для меня было то, что за два года до этого мы с Тео проиграли в финале чемпионата мира в этом же зале точно так же на последней секунде. Такие вещи оставляют не просто воспоминания, а шрамы, потому что в конце концов, всегда важно, не что ты выиграл, а что проиграл и почему», – рассказал Крстич.

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА