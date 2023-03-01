Стивен Сайлас: «Шенгюн пока что не способен меняться в обороне»

Главный тренер « » объяснил, почему ответственность за плохую игру команды в обороне падает на центрового .

«Есть несколько вещей. Ты можешь перемещать остальных игроков, изменять матч-апы, но от центрового нужна подстраховка. И я не могу достигнуть этого с Алпереном, он не умеет меняться в обороне. Скорость перемещения у него все-таки появится, но пока что он на это не способен.

Когда ты играешь против Томпсона или Лилларда, я даю установку постоянно меняться, я должен иметь скоростную пятерку, чтобы оказывать давление на игрока противника. Шенгюн все еще учится, мы разговаривали с ним об этом. Я не пытаюсь его наказать, говорю ему не давить на себя, если я сделал перестановку в одной или двух играх из 82-х возможных», ‒ ответил Сайлас.

«Рокетс» идут на последнем месте в Западной конференции с результатом 13-48.

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