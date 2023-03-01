Стивен Сайлас: «Шенгюн пока что не способен меняться в обороне»

Теги Хьюстон НБА Стивен Сайлас Алперен Шенгюн Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас объяснил, почему ответственность за плохую игру команды в обороне падает на центрового Алперена Шенгюна.

«Есть несколько вещей. Ты можешь перемещать остальных игроков, изменять матч-апы, но от центрового нужна подстраховка. И я не могу достигнуть этого с Алпереном, он не умеет меняться в обороне. Скорость перемещения у него все-таки появится, но пока что он на это не способен.

Когда ты играешь против Томпсона или Лилларда, я даю установку постоянно меняться, я должен иметь скоростную пятерку, чтобы оказывать давление на игрока противника. Шенгюн все еще учится, мы разговаривали с ним об этом. Я не пытаюсь его наказать, говорю ему не давить на себя, если я сделал перестановку в одной или двух играх из 82-х возможных», ‒ ответил Сайлас.

«Рокетс» идут на последнем месте в Западной конференции с результатом 13-48.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frenemy
Ну прям не знаю.. Столько авансов и перспектив ему дают, называют бейби Йокичем. Но на глаз он Борис Диао v2.0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
А Грин вообще может. туда не возвращаться, а стоять на халяве как во дворе около чужого щита. Кстати будет больше толку :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Фартушной
ну как-то по ощущениям уже очень давно хьюстону плохо, начинали вместе с окс и Орландо, но у тех хотя бы что-то похожее на игру есть, а этим только хуже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Водонос
Последний сезон Сайласа в Хьюстоне.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tolball
Нашел крайнего,типа остальные асы обороны,делать кого-то виноватого,когда вся команда успешно выполняет задачу на сезон,это конечно вершина психологии.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий