Президент «Самары» о расторжении контракта с Базаревичем: «Основная задача по выходу в плей-офф решена не была»

Президент «Самары» Камо Погосян заявил, что причиной расторжения контракта с главным тренером стало невыполнение задачи по выходу в плей-офф лиги ВТБ.

«Дебютный для клуба сезон в Единой лиге ВТБ завершился не совсем так, как нам бы хотелось: « » не смогла пробиться в плей-офф. Можно назвать немало причин, почему нам не удалось решить эту задачу. Но мы все, весь клуб как организация, получили за этот год огромный опыт.

В том числе и благодаря Сергею Базаревичу. Это один из лучших российских специалистов, поработавший и с национальной сборной, и в европейских командах. Безусловно, его приглашение на пост главного тренера команды год назад было логичным. Тем более, в Самаре его помнят и любят по прежней работе.

Но сезон завершился, мы совместно с Сергеем Валериановичем подробно обсудили его итоги и решили, что, поскольку основная задача по выходу в плей-офф командой под его руководством решена не была, правильным будет прекратить наше сотрудничество.

Мы благодарны ему за этот сезон. И всегда будем рады видеть Сергея Валериановича в Самаре!» – передает слова Камо Погосяна официальный сайт клуба.

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