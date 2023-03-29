Сергей Базаревич: «Самара» не добилась результата, на который рассчитывала – не попала в плей-офф»

Бывший главный тренер «Самары» заявил, что команда не добилась результата, на который рассчитывала в этом сезоне – не вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ, но отметил, что у города светлое баскетбольное будущее.

«Все судят по результату. Нет результата, на который рассчитывали, не попали в плей-офф — значит, сезон для нас не получился.

У меня по объективным причинам не получилось сыграть в то, что я всегда играл как тренер. Постоянно будто бежали за паровозом: поздно собрались, игроки по самым разным причинам поздно приезжали, потом им пришлось уехать — и все это в период, когда закладывали базу...

И вновь повторюсь: было разочарование от излишних ожиданий. Это было видно в игре, это было присуще некоторым игрокам, нужно честно признать. Но проигрывая, постоянно возвращались. И последняя игра — это вообще что-то невероятное: вернуться с «-20», снова упасть, опять вернуться, практически выиграть игру... Все время чего-то не хватало.

Местами играли так, как я хотел, местами — как я совсем не хотел. И столько матчей проиграли бросками на последних секундах... А выиграй мы еще две игры — и сейчас были бы в совершенно другом состоянии и настроении. Но это спорт. И иногда здесь нужно еще и везение. При всем этом практически до последнего тура боролись за попадание в плей-офф. Не каждому дебютанту это удавалось. Мы были конкурентоспособны в сильнейшей лиге страны.

Мне кажется, у клуба есть большой потенциал в том, как выстраивать весь процесс и улучшить результат. Этот урок можно выучить, но можно и не выучить.

Обсудили все эти вопросы на встрече с руководством клуба и приняли решение, что мое сотрудничество с клубом прекращается. При этом расстаемся в хороших отношениях, я благодарен за приглашение, которое получил в прошлом году, за возможность вернуться в Самару, где я когда-то уже успешно работал. Я благодарен игрокам, тренерскому штабу и всем сотрудникам клуба, вместе с которыми прошли этот сезон, благодарен болельщикам, которые поддерживали нас.

Я уже говорил об этом: главный результат сезона — возвращение «большого баскетбола» в Самару. Интерес к клубу за этот сезон заметно вырос. У Самары светлое баскетбольное будущее. Я в это верю и вам этого желаю!» – передает слова специалиста официальный сайт клуба.

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