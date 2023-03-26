Джефф Грин исполнил постер-данк через Янниса Адетокумбо

Форвард «Денвера» во время матча против « » исполнил эффектный постер-данк через двукратного MVP лиги .

В начале четвертой четверти встречи Грин получил мяч на дуге, обыграл Дрю Холидэя, вошел в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху левой рукой через Янниса.

Матч закончился победой « » со счетом 129:106. Грин набрал 7 очков.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?