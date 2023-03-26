Джефф Грин исполнил постер-данк через Янниса Адетокумбо
Форвард «Денвера» Джефф Грин во время матча против «Милуоки» исполнил эффектный постер-данк через двукратного MVP лиги Янниса Адетокумбо.
В начале четвертой четверти встречи Грин получил мяч на дуге, обыграл Дрю Холидэя, вошел в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху левой рукой через Янниса.
Матч закончился победой «Денвера» со счетом 129:106. Грин набрал 7 очков.
В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?
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