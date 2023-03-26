Джефф Грин исполнил постер-данк через Янниса Адетокумбо

Теги Денвер Милуоки НБА видео Джефф Грин Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Денвера» Джефф Грин во время матча против «Милуоки» исполнил эффектный постер-данк через двукратного MVP лиги Янниса Адетокумбо.

В начале четвертой четверти встречи Грин получил мяч на дуге, обыграл Дрю Холидэя, вошел в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху левой рукой через Янниса.

Матч закончился победой «Денвера» со счетом 129:106. Грин набрал 7 очков.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

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2 комментария

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dudkinrs82
Это сильно!!!
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denver-nuggets
Грин Машин! Вечно молодой.
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