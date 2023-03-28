Джей Ар Смит: «Если бы бросал так же часто, как Леброн, то рекорд по очкам принадлежал бы мне»

Теги Леброн Джеймс Джей Ар Смит Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит подыграл журналистам, которые во время записи подкаста задали ему провокационный вопрос о Леброне Джеймсе.

Форвард «Лейкерс» в этом сезоне обошел Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам, став рекордсменом лиги по этому показателю.

Журналист: Если бы ты бросал так же часто, как Леброн, то стал бы обладателем рекорда по очкам?

Джей Ар: Да, само собой.

Смит за карьеру набрал 12 148 очков.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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2 комментария

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Чудинов Дмитрий
ага-ага, это при общем-то проценте попаданий за карьеру 41% от Смита?? ))
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Insamo217
ахах, когда хочешь написать провокационный заголовок, то именно так ставишь вопрос
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