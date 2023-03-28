Джей Ар Смит: «Если бы бросал так же часто, как Леброн, то рекорд по очкам принадлежал бы мне»
Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит подыграл журналистам, которые во время записи подкаста задали ему провокационный вопрос о Леброне Джеймсе.
Форвард «Лейкерс» в этом сезоне обошел Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам, став рекордсменом лиги по этому показателю.
Журналист: Если бы ты бросал так же часто, как Леброн, то стал бы обладателем рекорда по очкам?
Джей Ар: Да, само собой.
Смит за карьеру набрал 12 148 очков.
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