Анонимный тренер: «Джордан Пул не оправдал ожиданий руководства»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Анонимный тренер Западной конференции поделился мнением, что защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул не оправдал ожиданий руководства.

«Пул не был тем парнем, которого они хотели после того, как он получил контракт этим летом. Он может набрать вам 30 очков в один вечер, а в другой – попасть 5 из 20. Это тяжело.

То, что произошло с Дрэймондом в межсезонье, очевидно, навредило химии команды. Но похоже, что это оказало давление и на Пула, хотя он сделал вид, что не отреагировал.

Все выглядит так, будто он чувствует, что ему обязательно нужно доказать, что он находится на одном уровне со Стефом и Клэем – и он бросает, бросает и бросает. Слишком много», – цитирует тренера журналист Син Дэвни.

В текущем сезоне 23-летний защитник «Уорриорз» набирает 20,7 очка, 4,6 передачи и 2,8 подбора за 30,8 минуты игрового времени.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Ответ The_Enot
Никогда вроде не писал о Пуле, но как он появился он мне не нравился, да были матчи где он играет хорошо, и он еще молод и все возможно, но я не думаю что он когда ни будь выйдет на один уровень с Карри.
Надеюсь, что хотя бы в голове Джордана Пула нет такой планки как "выход на уровень Карри" 🙏🏽
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Анонимно Керр))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Золотов
Ответ The_Enot
Никогда вроде не писал о Пуле, но как он появился он мне не нравился, да были матчи где он играет хорошо, и он еще молод и все возможно, но я не думаю что он когда ни будь выйдет на один уровень с Карри.
Карри сейчас на одном уровне с Леброном. Вряд ли такого уровня от него кто-то ждет, он обычный игрок, даже не звезда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
Никогда вроде не писал о Пуле, но как он появился он мне не нравился, да были матчи где он играет хорошо, и он еще молод и все возможно, но я не думаю что он когда ни будь выйдет на один уровень с Карри.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Bunyod Turgunov
Игрок одного уровня с Тейтумом. Когда Карри получил травму Пул в каждом матче набирал по 25-30 очков. Да они проиграли наверное в большинстве случаев но он был лидером команды на равне с Томпсоном. Например всеми хваленный Тейтум проваливает большинство топ матчи но там есть Браун, Брогдон, Уайт, Хорфорд и за счёт этих игроков Бостон выигрывает. А у ГСВ есть Карри и такой же нестабильый как Пул Томпсон. Если Пул попадёт в Орландо или Детройт то и он станет N1 как это делал Марканен. Думаю ему давление мешает
Сейчас бы сравнивать Тейтума с Пулом, конечно, у него есть косяки, но он неоднократно подтверждал свой уровень. У него часто не идет с топ командами, но это совершенно другого уровня игрок чем Пул. По всем показателям он лучше Пула. Джордан еще сырой, абсолютно сырой. Выписали чек, дали в челюсть, давление огромное, он не справляется. Костяк команды Карри с Томпсоном затерпели стычку, ему тяжело. Вся молодежь ГСВ без развития, Уайзмена обменяли, Куминга баст, Муди - это вообще G-лигер. Пул на их фоне еще смотрится. Это вопрос к Керру и костяку, что они никак на Грина не повлияли. Когда он не побежал в защиту с Оклахомой после передачи Пула - подтверждение, что они просто замяли конфликт, но играть вместе они не могут. Это до первого луза в плей-ине. Грин даже на Дюранта лез, это невменяемый персонаж.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Игрок одного уровня с Тейтумом. Когда Карри получил травму Пул в каждом матче набирал по 25-30 очков. Да они проиграли наверное в большинстве случаев но он был лидером команды на равне с Томпсоном. Например всеми хваленный Тейтум проваливает большинство топ матчи но там есть Браун, Брогдон, Уайт, Хорфорд и за счёт этих игроков Бостон выигрывает. А у ГСВ есть Карри и такой же нестабильый как Пул Томпсон. Если Пул попадёт в Орландо или Детройт то и он станет N1 как это делал Марканен. Думаю ему давление мешает
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serik Alik
Чувствую, Керр и есть тот самый анонимный тренер :)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий