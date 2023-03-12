Анонимный тренер: «Джордан Пул не оправдал ожиданий руководства»

Анонимный тренер Западной конференции поделился мнением, что защитник « » не оправдал ожиданий руководства.

«Пул не был тем парнем, которого они хотели после того, как он получил контракт этим летом. Он может набрать вам 30 очков в один вечер, а в другой – попасть 5 из 20. Это тяжело.

То, что произошло с в межсезонье, очевидно, навредило химии команды. Но похоже, что это оказало давление и на Пула, хотя он сделал вид, что не отреагировал.

Все выглядит так, будто он чувствует, что ему обязательно нужно доказать, что он находится на одном уровне со и – и он бросает, бросает и бросает. Слишком много», – цитирует тренера журналист Син Дэвни.

В текущем сезоне 23-летний защитник «Уорриорз» набирает 20,7 очка, 4,6 передачи и 2,8 подбора за 30,8 минуты игрового времени.