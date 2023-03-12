Анонимный тренер: «Джордан Пул не оправдал ожиданий руководства»
Анонимный тренер Западной конференции поделился мнением, что защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул не оправдал ожиданий руководства.
«Пул не был тем парнем, которого они хотели после того, как он получил контракт этим летом. Он может набрать вам 30 очков в один вечер, а в другой – попасть 5 из 20. Это тяжело.
То, что произошло с Дрэймондом в межсезонье, очевидно, навредило химии команды. Но похоже, что это оказало давление и на Пула, хотя он сделал вид, что не отреагировал.
Все выглядит так, будто он чувствует, что ему обязательно нужно доказать, что он находится на одном уровне со Стефом и Клэем – и он бросает, бросает и бросает. Слишком много», – цитирует тренера журналист Син Дэвни.
В текущем сезоне 23-летний защитник «Уорриорз» набирает 20,7 очка, 4,6 передачи и 2,8 подбора за 30,8 минуты игрового времени.
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