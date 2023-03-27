«Виртус» не должен испытать проблем с приземлением в Тель-Авиве на фоне массовых протестов в стране

Болонский «Виртус» не должен испытать проблем с приземлением в на фоне массовых протестов в стране.

В понедельник утром израильтяне вышли на акции протеста после того, как стало известно, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил человека, выступавшего против его судебной реформы. Сотрудники тель-авивского аэропорта Бен-Гурион присоединились к общенациональной забастовке, практически остановив работу.

Все предстоящие вылеты были приостановлены, и приземляться будут только те рейсы, которые уже находятся в воздухе, объявил председатель комитета Управления аэропортов Израиля Пинхас Идан.

Однако это не должно создать проблем для « », который прибудет в Тель-Авив сегодня в преддверии 31-го тура против «Маккаби» во вторник.

По информации израильской команды, «Виртус» сможет как благополучно приземлиться в понедельник, так и благополучно вылететь из Израиля в среду.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая даст кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой.

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